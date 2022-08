讓好的設計被看見

舊思維退場

Politics is ripe to be disrupted by design.

The time is now." -Lisa Kay Solomon



設計是解決問題的方法,讓「價值」因「設計」,能完整被觀者吸收。

引用作者Lisa Kay Solomon的話,我們認為在台灣選舉邁入成熟的今天,應該用「好設計」打破傳統框架,讓參選人的價值與魅力,被選民看見。



版塊製作此網站的目的是期望搜集台灣截至今日為止,視覺脈絡清晰、資訊完整的競選相關設計,讓公眾檢視及觀賞,並期待未來台灣能運用設計的力量去釐清思維,並轉化成清楚並觸動人心的視覺訊息。